Telecamera rubata a Di Coprio, raccolta fondi in poche ore che supera già il budget stabilito: "Grazie a tutti" |VIDEO

Napoli - Dopo lo spiacevole accaduto, con la telecamera, in un primo momento sequestrata all'ingresso dei tornelli di Napoli-Roma, poi in realtà derubata al noto tifoso giapponese del Napoli Di Coprio è partita una raccolta fondi. Il tifoso è riuscito a raccogliere grazie l'aiuto dei napoletani circa 600 euro, che basteranno per ricomprare la telecamera pagata intorno ai 500. Nel video i suoi ringraziamenti.