Calciomercato Napoli - Tagliafico al Napoli? Alfredo Pedullà risponde così su Twitter alle domande dei tifosi azzurri:

"Napoli: non ho riscontri di svolta immediata sul nome che mi fate da quasi una settimana per la fascia sinistra. Ognuno lavora come ritiene. Ma siccome non bisogna illudere nessuno, se avrò riscontri ne parlerò".