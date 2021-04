Ultimissime calcio Napoli - Fabio Paratici, dirigente della Juventus, commentando il KO patito per mano della Fiorentina nella gara d'andata ha oggi risposto in questo modo: "Incise la notizia della sentenza su Juventus-Napoli". Ha così replicato a queste dichiarazioni Carlo Alvino su Twitter: "Pensa te allora come può aver inciso Orsato in Inter-Juventus la sera prima".