Su TikTok sfide tra "maranza" e "napoletani", Borrelli lancia l'allarme scontri in Napoli-Inter | VIDEO

Quello lanciato dall'onorevole Francesco Emilio Borrelli, parlamentare di "Alleanza Verdi e Sinistra" alla Camera dei Deputati, è un vero e proprio grido d'allarme. Sui social il deputato napoletano ripubblica un video del tiktoker torinese Don Ali e scrive:

Sfida su tiktok dei giovani gruppi "maranza" del nord ai napoletani: "sabato invaderemo Napoli e sarà guerra". Inquietanti sfide social da verificare e monitorare per evitare veri scontri in piazza in occasione della partita Napoli - Inter.

Il video in questione ritrae Don Ali, uno streamer e tiktoker torinese di origini marocchine, che riprende un trend virale su Tik Tok nelle ultime settimane: il trend consiste in una sfida tra "maranza" e "napoletani", a suon di minacce e sberleffi. Nel video Don Ali si autoproclama "il capo dei maranza" e chiama i suoi ad un "raduno" per sabato 1 marzo a Torino, giorno in cui Napoli-Inter si gioca allo stadio Maradona: "Appena facciamo un raduno andiamo tutti insieme al sud, vi facciamo vedere chi comanda". Poi suona l'appello: "Maranza, siete con me? Sì? No?", invitando a commentare sotto il video.

Per il deputato Borrelli però questo trend sui social rischia di sfociare in "veri scontri di piazza in occasione della partita Napoli-Inter", e invita a "verificare" e "monitorare" le sfide via social. In un altro video un altro tiktoker "maranza" ride e dice: "L'1 marzo partiamo in Frecciarossa al Sud. Siete pronti? La prima tappa è Roma, poi scendiamo e andiamo a Napoli, poi in Sicilia, poi Calabria. Faremo un macello. Quelli del sud scapprenno. Il nord attaccherà il Sud come la Corea del Nord attacca il Sud". Emilio Borrelli riposta il video e scrive: