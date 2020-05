Triste giorno per il mondo del calcio, è scomparso all'età di 81 anni Gigi Simoni, ex allenatore del Napoli. Lo ricorda bene lo storico magazziniere Tommaso Starace che sui social ha postato una vecchia foto di oltre vent'anni fa in cui c'era anche lui, un ricordo del Napoli di allora: "Anch’io ho conosciuto il grande mister mi fa essere molto triste per la sua scomparsa".

Clicca sul file in allegato per vedere la foto.