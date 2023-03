Fantastico Osimhen, guardate chi ha incrociato nel weekend a Parigi | VIDEO

Ultimissime Calcio Napoli - Incontro speciale per Victor Osimhen a Parigi, dove l'attaccante è stato nel weekend usufruendo dei due giorni liberi concessi da Luciano Spalletti alla squadra dopo la sconfitta con la Lazio.

Osimhen incontra River Rhodes

L’attaccante nigeriano, infatti, ha incontrato River Rhodes, giovanissimo appassionato di calcio noto al mondo per la sua battaglia contro il cancro diventandone poi un simbolo. Il piccolo tifoso, protagonista di tanti incontri con calciatori, ha incrociato anche l’attaccante del Napoli divertendosi anche come si evince dalle immagini in basso.

L'emozione tuttavia non è finita qui per il baby supporter: successivamente è stato al Parco dei principi dove ha poi incontrato anche le stelle del PSG.