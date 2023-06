Spalletti scatenato a La Rimessa: canta e balla sulle note di "Napoli"! | VIDEO

Luciano Spalletti è tornato in Toscana, a casa sua, e ieri sera ha festeggiato tra amici e parenti il compleanno di suo fratello Marcello, defunto quattro anni fa a causa di un tumore. Nella sua Rimessa Experience, a Montaione, si è tenuta ieri sera una grandissima festa, che si ripete ogni anno in occasione del giorno del compleanno di Marcello Spalletti, alla quale hanno preso parte anche Daniele Decibel Bellini, nel ruolo di vocalist e deejay, e perfino Edoardo Bennato che si è esibito sul palco per Spalletti e i suoi amici.

Nonostante la festa fosse un'occasione per ricordare Marcello, è stato inevitabile trasformare la festa nell'ennesima occasione per festeggiare lo scudetto del Napoli. E infatti, nel momento del dj set di Decibel Bellini, mister Spalletti s'è scatenato cantando e ballando sulle note di "Napoli" di Nino D'angelo da "Quel ragazzo della Curva B".

