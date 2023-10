Spalletti non segue più il Napoli su Instagram!

Luciano Spalletti ha smesso di seguire la SSC Napoli su Instagram. Sul profilo ufficiale dell'ex allenatore del Napoli, ora CT della Nazionale italiana, ci sono soltanto 6 profili seguiti. Fino a pochi giorni fa, Spalletti seguiva sia il Napoli che la pagina di CalcioNapoli24.

Adesso, invece, Spalletti ha tolto il follow sia alla SSC Napoli che a noi. Un modo per andare avanti da parte del tecnico toscano, adesso totalmente concentrato sul suo lavoro da commissario tecnico della Nazionale. Niente di grave, comunque, anche perché il Napoli Spalletti se l'è tatuato sulla pelle e non ha certo bisogno di Instagram per confermare il suo amore per la nostra città e il nostro club.