Giornata relax anche per Luciano Spalletti, visto che l'appuntamento per la ripresa degli allenamenti è in programma domani. Quest'oggi giornata libera per l'intero staff SSC Napoli. Ne ha approfittato oggi mister Spalletti per andare in visita a San Gregorio Armeno, alla Bottega Ferrigno.

Clicca sull'immagine in allegato per guardare la foto: