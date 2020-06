Spadafora (Ministro allo Sport): "Effettuato il bonifico a chi non l'ha avuto nel mese di marzo. Sono felice"

Serie A - Vincenzo Spadafora, Ministro alla Salute ed allo Sport, ha postato un messaggio attraverso la sua pagina Facebook:

"Sono davvero felice di darvi queste notizie.

Per chi non ha ricevuto il bonus di marzo: ieri Sport e Salute ha effettuato il bonifico di 600 euro a chi era rimasto in sospeso e, la prossima settimana, farà automaticamente il secondo bonifico per aprile e maggio.

Per chi ha ricevuto il bonus di marzo: sono già stati disposti per lunedì in un unico bonifico di 1200 euro i bonus di aprile e maggio.

Un saluto ed un ringraziamento al Presidente Vito Cozzoli e a tutta la struttura di Sport e Salute per il lavoro svolto".