"Sozza, mi raccomando fischia pochissimo!" Inter-Napoli, spunta il gesto di Handanovic | VIDEO

Ultime notizie calcio Napoli - Prima sconfitta in Serie A, per gli uomini di Luciano Spalletti. Prima sconfitta meritata in casa dell'Inter, che ha affrontato la gara con più fame e più cattiveria. Vincendo più rimpalli, aggredendo la palla e gli avversari sistematicamente. Spegnendo le fonti di gioco del Napoli, con le buone e con le cattive.

Handanovic a Sozza

Inter-Napoli, Handanovic e la richiesta a Sozza

Non ha certo inciso sul risultato l'arbitraggio di Sozza, sebbene i tifosi partenopei si siano lamentati via social per alcuni episodi del primo tempo, con Barella e Skriniar protagonisti su tutti, di falli non sanzionati, abbastanza duri.

E sui social circolano le immagini del pre-partita, nel tunnel degli spogliatoi, postate dalla Lega Serie A, con Samir Handanovic che esplicitamente all'arbitro Sozza ha esclamato: "Sozza, mi raccomando, fischia pochissimo oggi, eh!".

Clicca su play per guardare il video, dal minuto 55:17: