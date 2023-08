La vicenda Gabri Veiga ha scosso tifosi ed addetti ai lavori. Questo il commento di Roberto "el Pampa" Sosa espresso attraverso i social.

Ultime news. L'ex attaccante del Napoli, oggi opinionista sportivo, scrive: "Ognuno fa le scelte che meglio ritiene per ogni momento della sua vita. Io continuo a credere nella passione e amore per la pelota e rispetto le scelte che si fanno. Ma ho il diritto di tifare per più Zielinski e meno Veiga".