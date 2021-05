Sosa: "A Napoli ho imparato che in certe partite prima di tutto serve cazzimma"

Ultime notizie. C'è amarezza a Napoli per il pareggio che costa l'esclusione dalla prossima UEFA Champions League. Il Napoli dovrà accontentarsi dell'Europa League e su Twitter giungono i pareri di ex calciotori, opinionisti ed addetti ai lavori. Tra questi, quello dell'ex attaccante del Napoli Roberto Sosa, detto El Pampa.

Sosa dopo Napoli Verona

Il Pampa Sosa su Twitter ha scritto: "In Argentina addirittura non hanno fatto vedere il Napoli, magari perché era scontato... non voglio fare valutazioni perché non ho visto l’intera stagione, ma una parola ho imparato a Napoli che va oltre tutto e usavamo in certe partite: CAZZIMMA!!! Forza Napoli sempre e comunque"