Serie A - Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli, come tutto il gruppo azzurro, oggi si è presentato a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti individuali. La sua fidanzata, Jessica, ha postato su Instagram, due foto del calciatore in tenuta d'allenamento con un sorriso smagliante. Clicca sul file in allegato per vedere il collage.