Napoli - Oma Akatugba, giornalista e amico di Victor Osimhen, ha parlato sui proprio canali ufficiali Twitter per svelare un retroscena di calciomercato sull'attaccante del Napoli riguardo una rivelazione che gli aveva fatto qualche mese fa:

"Anche il suo agente non può dirgli cosa fare. Victor è una persona molto sicura e sa cosa vuole. Il mio compito è augurargli ogni bene ovunque si trovi. È già molto ricco e mi ha detto molte volte "anche se non gioco più a calcio, sono fatto per la vita".