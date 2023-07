Ultime notizie SSC Napoli - Giovanni Simeone è stato beccato in serata in centro città, in compagnia di amici e della sua Giulia. Dove? Da Peppe Spritz, in piazza Bellini: un luogo di ritrovo della movida napoletana. Giornata relax per gli azzurri prima di ripartire per la seconda metà del ritiro, a Castel di Sangro.

Clicca su play per guardare il video: