"Sii forte, amico mio!" Milik rincuora Ghoulam dopo il brutto infortunio di ieri [FOTO]

Napoli calcio - Una brutta botta per il suo corpo e per il suo morale, ma Faouzi Ghoulam non intende gettare la spugna proprio ora che sembrava essere in netto miglioramento. Dovrà fare i conti adesso con un nuovo lungo stop ed in tal senso sarà fondamentale l'appoggio delle persone a lui vicine. Proprio nelle ultime ore è arrivato, tramite social, il messaggio di Arek Milik, suo ex compagno al Napoli ed al quale è accomunato proprio per ragioni elgate all'infermeria. Semplice il messaggio pubblicato dal polacco: "Sii forte, amico mio".

