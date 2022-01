Scuse AIA con il Milan: bufera social, con Napoli e Torino nessuno si è mai scusato [FOTO]

Ultimissime notizie riguardo l'errore dell'arbitro Serra in Milan Spezia e le scuse arrivate dall'AIA nei confronti del club rossonero che è stato penalizzato nel risultato finale per un chiaro ed evidente errore dell'arbitro che sarà fermato per diversi turni. Ma è polemica sui social ora.

Scuse AIA con il Milan: con Torino e Napoli nessuno si è mai scusato

E' bufera sui social tra tifosi e personaggi noti riguardo le scuse dell'AIA (Associazione Italiana Arbitri) al Milan per l'errore dell'arbitro Serra in Milan-Spezia. Non è andato giù il comportamento da parte dell'AIA soprattutto ai tifosi di Napoli e Torino che ricordano gli avvenimenti degli scorsi anni, quando per il Napoli, che era in lotta scudetto con la Juve, non arrivarono le scuse dell'AIA per il grave errore di Orsato in Inter-Juventus. Lo stesso fanno i tifosi del Torino, che lo scorso anno si sono visti annullare due gol di Berenguer molto simili a quello di Messias di ieri in due partite diverse. Per nessuno dei due sono arrivati scuse dall'AIA che in poche ore ha fatto questo gesto con il Milan.

Tutte le news sul calciomercato e sulla Serie A

Scuse AIA Milan

Questo il messaggio di Maurizio Pistocchi che, sui social, insieme ad altri personaggi noti, giornalisti e tifosi si uniscono alla critca mossa all'AIA per le scuse soltanto al Milan in questo caso:

L’AIA, che non si è mai scusata per gli errori di Lo Bello, Mattei Ceccarini, De Santis Tagliavento e Orsato oggi si scusa per gli errori in Milan-Spezia dell’arbitro Serra. Che ha solo sbagliato, come gli altri, e, a differenza degli altri, ha ammesso subito il suo errore.

Clicca sull'immagine in allegato del giornalista Pistocchi che ricorda alcuni dei grandi errori arbitrali in Italia.