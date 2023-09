Scotto: "Devo smentire una notizia su Kvara. Osimhen per ora non accetta gli 11 milioni a stagione proposti da ADL"

Tweet di Giovanni Scotto, giornalista del quotidiano Il Roma, sulle trattative per i rinnovi di Kvaratskhelia e Osimhen:

"Osimhen per ora non accetta gli 11 milioni a stagione proposti dal presidente (e clausola da 150), ma deve ancora dare una risposta ufficiale. Per Kvaratskhelia c'è l'accordo a 2.5+bonus facilmente raggiungibili. Anche in questo caso De Laurentiis attende per la firma sul nuovo contratto. Non risultano richieste al rialzo dell'entourage del calciatore dopo l'accordo verbale col padre del georgiano, sancito dello scorso mese di giugno".