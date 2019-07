Peppe Iannicelli, di Canale 21, ha commentato la scommessa di Mario Balotelli con un napoleano che si è gettato a mare con uno scooter per una cifra di 2mila euro:

"NON E' UNA BRAVATA, E' CAMORRA. VADANO IN GALERA ENTRAMBI. Voglio punizione: revoca della licenza per il sedicente imprenditore, esclusione dalla Nazionale per il presunto calciatore, sanzioni pecuniarie e magari anche qualche giorno di galera.