Ultime calciomercato Napoli. Il giornalista Nicolò Schira ha pubblicato un aggiornamento su Twitter inerente la trattativa tra il Napoli e Gabriel del Lille:

"L'Arsenal è in trattativa per per Gabriel: il Lille ha un accordo con il Napoli (sono interessati a lui se Koulibaly parte), ma l'offerta di Gunners (25 milioni + 3 di bonus) è maggiore rispetto a quella del Napoli (22 + 3)".