Ultime notizie calcio Napoli - L'euforia per Euro 2020 non è ancora passata del tutto per gli uomini di Roberto Mancini. Tra questi c'è certamente anche Lorenzo Insigne, che come mostrato su Instagram ha ricevuto degli spettacolari scarpini celebrativi da Adidas, che rendono omaggio all'impresa del capitano azzurro e dei suoi compagni in Nazionale, con uno splendido riferimento al suo celebre tiro a giro.

