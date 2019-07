Sbaglia il rigore decisivo, il compagno di squadra di James viene minacciato di morte: "Se la sono presa con i nostri figli!"

Venerdì scorso ha sbagliato il rigore contro il Cile che è valso alla Colombia l'eliminazione dalla Copa America, oggi William Tesillo è costretto ad affrontare una situazione mai accaduta prima. Il difensore della Colombia, compagno di squadra di James Rodriguez, è stato minacciato di morte sui social. A confermarlo è lo stesso calciatore ai microfoni di Radio Caracol: "Mi vogliono morto, sui social mi hanno scritto di tutto". A denunciare il fatto è stata la moglie del calciatore, Daniela Mejia: "Hanno minacciato anche me e i nostri figli, ho paura!". Davvero tante le minacce di morte, qualcuno lo vorrebbe vedere morto come Andres Escobar, ucciso probabilmente a causa di un autogol al Mondiale del 1994. Anche Arturo Vidal, tra gli altri, ha espresso la propria solidarietà al calciatore del Santa Fe: "Minacce assurde, in campo noi diamo tutto". A riportare l'accaduto l'edizione odierna de Il Mattino.