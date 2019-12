Sarnataro: "Napoli, sconfitta sconcertante in una ripresa da film horror! Serve una svolta"

"Una sconfitta sconcertante, in una ripresa da film horror. Due pasticci in difesa, errori in serie in attacco. Il Napoli perde 1-2 col Bologna, mostrando un'infinita fragilità mentale e uno squilibrio tattico evidente dopo un discreto pt. Sembra che gli azzurri giochino ognuno per conto suo, senza un'idea di gioco corale. Cervellotiche le scelte di Ancelotti (Maksimovic terzino sino al 90' e chi avrebbe dovuto crossare? Mertens per Elmas sguarnendo la mediana, perchè? Zielinski centrale di regia, fuori ruolo... Younes e non Callejon, perchè? 19a formazione in 19 giornate, è giusto?). Serve una sterzata, netta. La zona Champions ad oggi è una chimera. E se la società ha responsabilità, se Ancelotti ha evidentissime colpe, sollevare da responsabilità i calciatori è sbagliato: concentrazione, cattiveria e applicazione non sono concetti eterei... Col Liverpool avevano giocato da squadra forse per gli stimoli in più e sicuramente perchè era più facile "solo" difendersi". E invece il trend in campionato è da retrocessione: 2 punti nelle ultime 3 gare (quelle dopo l'ammutinamento, altro che reazione...), 4 nelle ultime 6. La vittoria in A manca dal 19 ottobre, 20 punti in 14 gare è il peggior inizio dal 2009 (quando il Napoli era allenato da Donadoni...), Ancelotti (nella sua carriera) dal 2010 non iniziava così male senza vittorie in 6 gare... Urge una svolta, la società intervenga in modo netto, qualunque sia la decisione, basta non restare nel pantano e nel "piattume" attuale": questo il pensiero del collega Dario Sarnataro espresso sul proprio profilo Facebook.