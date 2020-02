Salvatore Esposito difende Napoli: "I napoletani sono in prima fila per il sostegno alle popolazioni vittime di disgrazie! Essere napoletano è meraviglio" [FOTO]

Ecco quanto scrive su Instagram l'attore Salvatore Esposito: "Orgoglioso di essere NAPOLETANO, un popolo che nella scorsa settimana e ieri è stato vittima ancora una volta di cori e striscioni che inneggiano al Vesuvio, alla monnezza ed al colera. I NAPOLETANI sono il popolo che è sempre stato in prima fila per il sostegno alle popolazioni vittime di gravi disgrazie, anche recenti, un popolo aperto a tutti e ricco di cultura. Capisco che in un periodo storico come questo tutto ciò, per alcuni, non è una notizia, se ne fregano, ma noi siamo un popolo che orgogliosamente chiede e merita RISPETTO. Gli stadi, le strade, le istituzioni sono pieni di tanta brava gente e per fortuna di pochi cretini, gli stessi vili cretini che non avrebbero mai il coraggio di dire e fare determinate cose a casa nostra, pusillamini che vengono in vacanza nella nostra magnifica terra e mangiano le nostre prelibatezze. Noi NAPOLETANI dobbiamo unirci ancora di più, dobbiamo continuare a dare vita e forza ai grandi talenti che abbiamo, dobbiamo proteggere e tutelare le nostre bellezze e la nostra cultura e dobbiamo continuare ad essere fieri di provenire da una terra come la nostra perché qualsiasi cosa dicano o facciamo io, oggi come allora, sono sempre più convinto che ESSERE NAPOLETANO E' MERAVIGLIOSO !!! S".