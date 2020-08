Ultime notizie calcio Napoli - Serata di presentazione, per così dire, per i nuovi arrivi. Dopo Osimhen, infatti, anche Amir Rrahmani si è dovuto esibire in quello che è diventato una sorta di rito ormai in casa Napoli. Ha cantato, nel suo caso, una nota canzone, "It's my life" ed ha pronunciato un chiaro virgolettato che testimonia tutta la felicità con la quale sta affrontando questo ritiro: "Sono felice di essere qui con voi".

