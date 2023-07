Notizie Calcio Napoli - Weekend all'insegna dei motori per Amir Rrahmani.

Rrahmani - Sainz

Rrahmani regala la sua maglia a Carlos Sainz

Il difensore del Napoli era in Austria per il Gran Premio di Formula 1 e per l'occasione ha anche visitato i box della Ferrari, ma non è tutto. Il difensore azzurro ha incontrato il pilota del cavallino rampante Carlos Sainz, regalandogli la sua maglia del Napoli.