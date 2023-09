Notizie Calcio Napoli - "La cosa che più mi preoccupa non sono il punto in due partite, né i sette punti in classifica ( il campionato è lunghissimo), ma la sensazione che la squadra dello scudetto abbia perso le certezze. Come se Garcia l’avesse resettata"; questo il commento di Gino Rivieccio, comico napoletano e tifoso azzurro, via social dopo la prestazione amara di Genova salvata parzialmente nel finale solo da un pareggio.