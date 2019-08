Ritiro di Dimaro concluso, la SSC Napoli pubblica il reportage: ascolta le parole emozionanti dei tifosi presenti in Trentino [VIDEO]

Si è concluso ormai da circa una settimana il ritiro del Napoli in Val di Sole, nella ridente località di Dimaro-Folgarida, ed il club azzurro, attraverso i propri canali social, ha voluto condividere con tutti i tifosi partRitiroenopei sparsi in giro per il mondo quelle che sono state le emozioni vissute in Trentino dalla squadra.

Ritiro di Dimaro Napoli

Tante interviste realizzati ai supporter lì presenti, che con delle frasi, molto spesso emozionanti, hanno raccontato quello che rappresenta questa squadra nella loro vita. Insomma, una bellissima iniziativa che dimostra ancora una volta l'intenzione da parte della dirigenza di tendere una mano, per così dire, al tifo dopo anni particolarmente burrascosi, per così dire. Questa estate la risposta dei supporter data per il ritiro della squadra è stata delle migliori ed ora si attende l'inizio del campionato per vedere l'atteggiamento che avrà nei confronti della banda di Carlo Ancelotti lo stadio San Paolo. I motivi per essere ottimisti, al momento, ci sono tutti.

