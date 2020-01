Repubblica, Azzi: "La soluzione ideale per limitare i danni è il 3-5-2! Il 4-3-3 non può funzionare con un centravanti come Milik..." [FOTO]

"Il 4-3-3 non può funzionare, con un centravanti come Milik. Per me la soluzione ideale per limitare i danni adesso è il 3-5-2 e sarei molto curioso di vedere questo Napoli: Meret - Maksimovic, Manolas, Koulibaly - Di Lorenzo, Allan, Lobotka, Fabian, Zielinski - Milik, Mertens": questo il tweet di Marco Azzi, giornalista de la Repubblica, sul proprio profilo social.

