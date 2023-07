Notizie Calcio Napoli - Il collega di Repubblica, Marco Azzi ha commentato il pareggio in amichevole tra Napoli e Spal tramite il suo profilo Twitter:

"Una certezza c'è: Garcia non farà copia e incolla ed è un motivo in più per farlo lavorare. Sta nascendo un Napoli diverso dalla cintola in su e un po' nella fase difensiva. Qualcosa si è già intravisto ed è promettente la disponibilità dei giocatori al cambiamento".