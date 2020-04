Regione Campania, De Luca: "Chiariamo, non siamo tornati alla normalità! Se si determinano altri assembramenti si riaccenderà l'epidemia"

Notizie Coronavirus - Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha postato un messaggio attraverso la sua pagina Facebook:

"Ieri è stata la prima giornata nella quale abbiamo aperto, in due fasce orarie, alla mobilità dei cittadini. Chiariamo che non siamo tornati alla normalità: è semplicemente un modo per dare respiro alle famiglie dopo due mesi di chiusura. Ma non è il ritorno alla normalità e bisogna rispettare tre condizioni essenziali:

1?? la mascherina, sempre;

2?? lavarsi le mani, sempre;

3?? mantenere il distanziamento sociale di un metro e mezzo/due metri.

Bisogna ricordare questi tre obblighi e rispettarli, sempre.

Se si determinano nuovi assembramenti, noi corriamo il rischio di vedere riaccendersi l’epidemia. Bisogna essere estremamente responsabili. Non bastano le ordinanze se non c’è senso di responsabilità da parte dei cittadini".