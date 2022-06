Regalo per Insigne a Toronto: cesto di benvenuto con prodotti tipici canadesi | FOTO

Regalo per Insigne

Insigne a Toronto sta avendo un'accoglienza incredibile, a tratti persino inaspettata. L'ex capitano del Napoli è stato accolto nella città canadese da centinaia di tifosi in festa, che gli hanno voluto riservare un primo giorno da Re. Tra selfie, autografi e cori, c'è stato anche il tempo per consegnare a Lorenzo Insigne qualche piccolo regalo di benvenuto.

Regalo di benvenuto per Insigne

Tra i pensieri dedicati ad Insigne, anche questo ricco cesto di benvenuto, pieno di prodotti tipici canadesi, tra i quali spunta anche un cappellino del Napoli, giusto per farlo sentire come a casa. In allegato le immagini.