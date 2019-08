Real Madrid, Zidane scarica James Rodriguez ma il club inizia a seguire il colombiano su Instagram [FOTO]

Calciomercato Napoli - Zinedine Zidane l'avea scaricato ma l'account ufficiale del Real Madrid, probabilmente, no. James Rodriguez è in odore di addio alla maglia dei blancos: Napoli ed Atletico madrid le squadre maggiormente interessate.

Il club spagnolo ha, infattim iniziato a seguire il calciatore colombiano su Instagram, noto social network. Il numero 10 non è stato convocato per le ultime due uscite amichevoli; ieri il tecnico del Real ha parlato di lui in conferenza stampa, lasciando aperto ogni tipo di scenario.

Clicca sul file in allegato