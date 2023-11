Ultime news calcio - Intervistato in diretta Twitch da un noto influencer spagnolo, Khvicha Kvaratskhelia è sorridente nella serata del Pallone d'Oro. Prima gli viene chiesto cosa sa dire in spagnolo, poi la domanda delle domande per un appassionato di calcio in Spagna: "Real Madrid o Barcellona?".

Kvaratskhelia sorride, poi risponde ridendo: "Non lo so, entrambi! Due ottimi club".

