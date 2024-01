Napoli calcio - Juan Jesus ha scritto un messaggio su Instagram di solidarietà al portiere Mike Maignan del Milan il quale ieri è stato vittima di razzismo nel match vinto dai rossoneri sul campo dell'Udinese. Ecco le parole del centrale difensivo di Walter Mazzarri:

"Ogni volta sempre la stessa schifosa storia. Servono decisioni concrete. Le parole non bastano. Mike Maignan sono con te!!! Nel 2024 non c'è spazio per il razzismo nel calcio, negli stadi e in tutta la nostra società!"