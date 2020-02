Ultimissime calcio Napoli - "Finisce 1-1. Napoli tatticamente perfetto va in vantaggio con la prodezza di Mertens ma paga l'unica distrazione con il gol di Griezmann. Callejon fallisce una clamorosa occasione e rende più difficile il ritorno in cui il Barcelona non avrá Busquets e Vidal": questo il tweet di Enrico Varriale sul proprio profilo social.