E' tempo di relax anche per i calciatori della SSC Napoli. Daniela, moglie di Stanislav Lobotka, centrocampista azzurro, ha postato n video su Instagram che ritrae l'azzurro alle prese con una consolle ed una partita di tennis. I calciatori del club partenopeo, al momento, non sono in quarantena: gli allenamenti a Castel Volturno riprenderanno nella giornata di mercoledì.

