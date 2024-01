Quando Mazzocchi cantò in napoletano nel ritiro dell'Italia | VIDEO

Pasquale Mazzocchi è ormai ad un passo dal vestire la maglia azzurra: tre anni e mezzo di contratto col Napoli, per un affare da 3 milioni più bonus con la Salernitana. Il terzino di Barra sarà il nuovo vice-Di Lorenzo, con l'abilità  di poter giocare sia nella difesa a quattro che in un centrocampo a cinque. E domani sosterrà già le visite mediche con la SSC Napoli.

Un napoletano nel Napoli, che anche in nazionale con l'Italia si divertì a mostrare le sue origini e le sue "capacità canore", cantando in napoletano nel ritiro della Nazionale italiana. Era la sua prima convocazione e il 27enne napoletano optò per «Viento» di Sal Da Vinci. Ecco il video: