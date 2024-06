Quando Antonio Conte cantò: "O' Sole Mio, Neapolitan song!" | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Ormai manca poco, questione di giorni e arriverà l'ufficialità di Antonio Conte come nuovo allenatore. L'ex Juventus e Inter fra le altre siederà sulla panchina del Napoli, con l'obiettivo di rialzare subito il morale dell'ambiente e i risultati sportivi del club di De Laurentiis dopo una stagione da dimenticare. Il tecnico leccese è del Sud Italia e non vede l'ora di iniziare l'avventura napoletana: nuovi stimoli e una voglia matta di far bene anche in una piazza come Napoli. D'altronde lo rivelò a Belve, pochi mesi fa nell'intervista con la Fagnani: "Ci sono Roma e Napoli che sono due piazze che vorrei vivere la passione che ti trasferiscono queste piazze: mi auguro un domani che ci sia la possibilità di fare quest'esperienza".

Napoli, Conte canta 'O Sole Mio: il video

E fra le curiosità di queste ore, è spuntato anche un video dei tempi di quando siedeva sulla panchina del Tottenham. In una lunga intervista incentrata sulle curiosità extra campo, a Sky Sports Premier League Antonio Conte cantò 'O Sole Mio:

"Conte cantante? Sì, mi piace cantare! Prima di diventare un allenatore ero un buon cantante ma all’epoca non dovevo urlare ai miei calciatori (ride, ndr). La mia voce ora è completamente differente e per questa ragione non posso cantare allo stesso livello del passato... Se posso cantare ora? No, preferisco di no! Ma canto spesso coi calciatori. Sai, c'è la tradizione di farlo a inizio stagione in ritiro. Il rito di iniziazione, sì. Cosa canto? Una canzone italiana. 'O Sole Mio (e la canticchia, ndr): "'O Sole mio... Sta 'nfronte a me..." Neapolitan song, yeah! I calciatori si divertono molto quando canto, ma è ovvio: io sono l'allenatore, quindi in quel momento per loro sono il migliore (ride, ndr)!".