Ultime notizie calcio Napoli - E' iniziato il ritiro di Castel di Sangro ed in questo istante i giocatori del Napoli stanno svolgendo il loro primo allenamento. Subito in grande spolvero Amato Ciciretti, un esubero che però è partito immediatamente con il piede giusto. Nella partitella gran botta dalla distanza che ha concluso la sua corsa nel sette. Clicca su play per guardare il video: