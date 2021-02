Prima convocazione in prima squadra per il giovane Costanzo, che è partito con gli azzurri alla volta di Bergamo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta.

Anche Lorenzo Insigne, concittadino del giovane Costanzo ha voluto dare il benvenuto al ragazzo con un post su Instagram:

"Nati e cresciuti nella stessa via. Benvenuti a bordo Davide. Che sia la proma di tante".

