"Presidente, cacciamo Garcia!" La reazione di De Laurentiis | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - "Presidente, cacciamo Garcia! Via Garcia! Cacciatelo", gli gridano i tifosi all'uscita della Luiss, dopo che Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni che sicuramente delegittimano l'allenatore: "Con Garcia sto vivendo un momento no. Prenderò le decisioni più opportune quando sarà il momento di prenderle. La piazza non può essere condizionante. Quando prendi un allenatore che non conosce più il calcio italiano, forse fa fatica. Sarebbe accaduto a qualunque altro. L’unica responsabilità che ho oltre ad aver scelto l’allenatore è che non ho avuto la possibilità di stargli tutti i giorni vicino a Castel Volturno".

Intanto, ecco il video della reazione di De Laurentiis: