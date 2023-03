"Possesso palla inutile", Caressa ritratta e chiede scusa a Bucciantini | VIDEO

Serie A - Il noto opinionista Marco Bucciantini stava ragionando sui numeri generali del possesso palla in tutta Europa, dove le squadre con la più alta percentuale di possesso palla sono anche quelle che dominano la partita e che segnano di più. Dibattito a Sky Sport durante Sky Calcio Show, dove Caressa e Bucciantini hanno avuto una discussione riguardo i dati del possesso palla. Alla fine il conduttore Fabio Caressa ha zittito l'opinionista con delle dichiarazioni davvero pessime:"No, casomai sono io che lascio intervenire te qui dentro. Casomai...abbi pazienza. Vai, vai, dici la tua. Cartellino giallo, bravo".

Caressa sul possesso palla

Lite Caressa Bucciantini: le scuse

Questa era stata la risposta di Caressa che aveva interrotto Bucciantini: "Il possesso palla che vuole dire? Non vuol dire niente, è una statistica che non esiste. Se io passo il pallone al mio compagno la palla non è mia. Dal punto di vista statistico non vuol dire niente. Parti da una statistica che non esiste".

Fabio Caressa è tornato sull'argomento via social, scusandosi con Bucciantini: "Flop della giornata sono io, mi è slittata la frizione! Ho chiesto scusa a Buccia, gli chiederò scusa anche domenica: volevo fare una battuta ma ogni tanto capita che viene male, ho detto una cosa brutta obiettivamente. Sarei un pazzo a dire che il possesso palla è inutile, ma ha perso importanza nella lettura della partita. La classifica di possesso palla attuale dice, dopo il Napoli al 61% fuori classifica di tutto, Monza, Fiorentina, Torino e Bologna-Inter a pari punti. Adesso il possesso palla è diviso in tre, i possessi delle due squadre e quello contestato, quello dei batti e ribatti. Quello non è considerabile possesso palla. Poi il possesso palla è da considerare sono nella trequarti avversaria, quello nella mia metà campo è inutile e non è una chiave di lettura della partita".

