Notizie Napoli calcio. Matteo Politano è entrato nel finale della gara vinta dal Napoli per 2-0 in casa del Parma. L'esterno offensivo azzurro, che ha sfiorato il gol con una bella conclusione neutralizzata da Sepe, ha così commentato sui social il primo impegno in campionato della squadra di Gattuso:

"Il primo ostacolo lo abbiamo superato alla grande, ma la corsa del campionato è ancora lunga!".