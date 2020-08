Ultime notizie calcio Napoli - Maurizio Pistocchi, giornalista, su Twitter ha commentato le parole di Antonio Conte al termine della partita tra la sua Inter e l'Atalanta:

"Stimo Conte, tecnico bravo e appassionato: ma se dice “Bisogna essere forti soprattutto fuori dal campo”dice una cosa, per me, sportivamente inaccettabile e che mette in discussione i suoi stessi successi".