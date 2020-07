Ultime notizie calcio - Così su Twitter Maurizio Pistocchi a proposito di Sarri:

“Ho visto una Juve in crescita per gioco e condizione, e già rido pensando come sarà divertente quando Sarri vIncerà qualcosa di serio. Allora vedremo salire sul carro i maestrini ini…ini. Hanno un pensiero così debole che non regge mai sino alla fine ‘Notte”.