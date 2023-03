Pierluigi Gollini ha trovato l'amore a Napoli: flirt con una nota showgirl napoletana! | FOTO

Ultime notizie Napoli - Pierluigi Gollini ha una nuova fidanzata, ed è una showgirl napoletana. Si tratta di Angela Nasti, sorella di Chiara Nasti (compagna di Zaccagni da cui hanno avuto un figlio). Quasi un milione di followers su Instagram per la classe '99 di Napoli, che avrebbe stregato il nuovo portiere azzurro, lei che ha partecipato da tronista in tv a Uomini e Donne. Entrambi ieri a Milano, dove Gollorius ha festeggiato ieri sera dopo Torino-Napoli i suoi 28 anni, sono stati visti insieme nel capoluogo lombardo.

Pierluigi Gollini e Angela Nasti

Napoli, Pierluigi Gollini e il flirt con Angela Nasti

La relazione però non è stata ancora confermata da nessuno dei due diretti interessati, probabilmente perché entrambi hanno dei trascorsi sentimentali forse ancora troppo recenti. Con Pierluigi Gollini che è infatti stato legato per diverso tempo a Giulia Provvedi, nota componente del duo Le Donatella. E con Angela Nasti che è stata sotto la luce dei riflettori per la relazione con un altro calciatore: Federico Bonazzoli.

"È circa un mese che stanno insieme", scrive un tifoso via Twitter: "Li ho incontrati io di persona dopo Napoli-Lazio in un ristorante". Insomma, una conferma di quanto si leggeva sui siti di gossip ieri: "Nelle ultime ore è apparsa in secondo piano in alcune stories Instagram del cantante della hit “Cenere”, Lazza che era proprio a cena in compagnia di Gollini", chiaramente per il compleanno all'OPVIUM di Milano del portiere azzurro. E 361magazine svela: "Nelle stories si intravedeva Angela Nasti: non a caso poi queste immagini sono state rimosse. Un indizio bello e buono che non è sfuggito ai più attenti".

I più attenti, però, son sempre gli utenti Twitter che hanno accostato due Stories che sanno più di un indizio riguardo l'outfit per il compleanno di Gollini:

Pierluigi Gollini e Angela Nasti insieme? Indizio social

Infine, la conferma del noto giornalista Nicolò Schira: