Napoli - Il commento di Antonello Perillo sui social riguardo la designazione del milanese Sozza per l'arbitraggio di Inter-Napoli:

"È bravo, aldilà degli errori in una sciagurata Fiorentina-Milan, e con lui il Napoli non ha mai perso, ma affidare Inter-Napoli ad un arbitro nato a Milano è un capolavoro del calcio italiano che si ficca in polemiche anche quando si potrebbero evitare".