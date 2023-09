Perillo: "Napoli, il gioiello di Spalletti non c'è più. Il tempo per correre ai ripari stringe"

Notizie Calcio Napoli – Il Napoli, dopo una prestazione opaca a Marassi contro il Genoa, ha strappato un punto ai padroni di casa bloccando la gara sul 2-2. Il collega Antonello Perillo ha commentato la gara tramite il suo profilo Twitter:

"Con un finale arrembante, il Napoli ha recuperato un pareggio quasi insperato. Resta però un dato di fatto, oltre ai 5 punti dalla vetta dopo appena 4 giornate: il gioiello creato da Spalletti non c’è più. E se è vero che è la stessa squadra dello scorso anno senza il solo (pur fortissimo) Kim, sembra evidente che a dare spiegazioni debba essere innanzitutto Garcia. Poi viene sicuramente il club, che in sede di mercato doveva fare di più, visto che Natan non si è mai visto e che Cajuste e Lindstrom sono stati utilizzati con il contagocce. Squadra per oltre un’ora disunita, reparti slegati, poche idee, troppa confusione, cambi discutibili (spettacolare la scelta di sostituire Kvaratskelia con Zerbin nell’assalto finale). C’è poi un mistero a centrocampo: Anguissa che prova a fare il Lobotka, Lobotka costretto a fare l’Anguissa. Perché? De Laurentiis alla vigilia di Genoa-Napoli aveva detto: “C’è molto da lavorare”. Verissimo, ma il tempo stringe per evitare di compromettere l’intera stagione".